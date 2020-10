Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dernier jour du mercato va être mouvementé à l’OM !

Publié le 5 octobre 2020 à 5h15 par T.M.

Si le marché des transferts se ferme se lundi à minuit, cette dernière journée s’annonce mouvementée à l’OM.

Avec des comptes dans le rouge, l’OM s’attendait à un mercato compliqué. Cela est finalement loin d’être le cas. En effet, André Villas-Boas a vu ses souhaits être exaucés en voyant Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo et Luis Henrique débarquer pour renforcer son effectif. Dans le même, aucun joueur n’a fait ses valises, même si cela pourrait évoluer avec le possible départ de Bouna Sarr vers le Bayern Munich. Une perte qui pourrait toutefois être palliée et cela va animer ce dernier jour du mercato.

Des nouvelles recrues à l’OM ?