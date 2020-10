Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur de Bouna Sarr déjà trouvé par Longoria ?

Publié le 4 octobre 2020 à 17h15 par T.M.

A quelques heures de la fin du mercato, l’OM pourrait notamment se séparer de Bouna Sarr, ciblé par le Bayern Munich. Un départ que Pablo Longoria pourrait ne pas avoir de mal à pallier.

Compte tenu de la situation financière de l’OM, plusieurs départs étaient attendus au sein de l’effectif d’André Villas-Boas. Toutefois, cela est loin d’être le cas pour le moment. En effet, à moins de 48 heures de la fin du marché des transferts, personne n’a quitté le club phocéen. Néanmoins, dans cette dernière ligne droite, cela pourrait et devrait bouger à l’OM. Ainsi, ce dimanche, Sky Sport Allemagne a annoncé qu’une grosse opération pourrait voir le jour avec le Bayern Munich. A la recherche d’un arrière droit, les Bavarois seraient intéressés par Bouna Sarr, tandis que Mickaël Cuisance pourrait lui faire le chemin inverser et débarquer à l’OM.

Le successeur de Sarr déjà trouvé ?