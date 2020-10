Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mickaël Cuisance au coeur d’une énorme opération entre le Bayern et l’OM ?

Publié le 4 octobre 2020 à 13h30 par T.M.

Ayant vu son transfert à Leeds échouer au dernier moment, Mickaël Cuisance est toujours un joueur du Bayern Munich. Néanmoins, un départ pourrait encore intervenir pour le Français, qui pourrait bien atterrir à l’OM, qui le suite désormais depuis de longues semaines.

A la recherche de temps de jeu, Mickaël Cuisance n’aurait pas les garanties suffisantes du côté du Bayern Munich. Face à la terrible concurrence dans l’entrejeu bavarois, le Français pourrait donc aller chercher son bonheur ailleurs. C’est ainsi que c’est dernier jour, il a été question d’un transfert vers Leeds comme Le 10 Sport vous l’avait révélé. En Angleterre, Marcelo Bielsa avait fait du milieu de terrain sa priorité. Et alors que tout semblait régler pour le transfert de Cuisance vers Leeds, cela a finalement capoté au dernier moment. De quoi donc relancer l’avenir de l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach et possiblement raviver la flamme avec l’OM. En effet, depuis désormais plusieurs semaines, Mickaël Cuisance est annoncé comme l’un des grands objectifs d’André Villas-Boas pour venir renforcer le milieu de terrain. Toutefois, faute de moyens, les Phocéens n’étaient pas forcément en mesure de répondre aux attentes du Bayern Munich. Finalement, une solution pourrait avoir été trouvée et elle pourrait donner lieu à une grosse opération avec le Bayern Munich.

Cuisance… en échange de Bouna Sarr ?