Mercato - OM : La clé de la fin du mercato de l’OM, c’est lui !

Publié le 4 octobre 2020 à 6h15 par Th.B.

Possible rentrée d’argent pour l’OM grâce à sa vente, Duje Caleta-Car ferait l’objet d’une belle offre de West Ham qui pourrait débloquer un rêve d’André Villas-Boas.

Certes, l’OM a refusé une offre de 22M€ de West Ham pour Duje Caleta-Car comme Sky Sports l’a révélé ces dernières heures. Néanmoins, les dirigeants phocéens pourraient bien être incités à revoir leur position sur le transfert du Croate chez les Hammers . En effet, le club londonien proposerait désormais une indemnité à 27,5M€ pour le défenseur central de 24 ans selon The Sun. Et ce n’est pas tout. Des intermédiaires seraient à Londres afin de boucler au plus vite cette opération. À West Ham, Caleta-Car percevrait un salaire hebdomadaire de 165 000€. De quoi permettre à André Villas-Boas de rêver plus grand ?

Une vente de Caleta-Car pour le recrutement de Michaël Cuisance ?