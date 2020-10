Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’offre de la dernière chance pour Caleta-Car ?

Publié le 3 octobre 2020 à 13h15 par Th.B.

Duje Caleta-Car aurait déjà fait l’objet d’une offre refusée par l’OM en provenance de West Ham. Cependant, la nouvelle proposition des Hammers pourrait bien faire réfléchir les Marseillais ainsi que le joueur.

De quoi sera fait l’avenir de Duje Caleta-Car ? Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2023, l’international croate serait susceptible de ne pas s’éterniser à l’OM. Souhaitant disputer la Ligue des champions avec le club phocéen, le défenseur central de 24 ans aurait la ferme intention de rester à Marseille selon The Daily Mail . Devant renflouer ses caisses, l’Olympique de Marseille devrait se laisser tenter par une belle offre pour Caleta-Car. D’après Sky Sports, elle ne serait pas encore arrivée puisque West Ham n’aurait soumis qu’une proposition s’élevant à 22M€, refusée par les dirigeants marseillais.

Des intermédiaires pour boucler cette opération et une offre à 27,5M€ de West Ham !