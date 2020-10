Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent dans ce dossier à 18M€ ?

Publié le 3 octobre 2020 à 13h00 par H.G.

Pleinement investi dans une opération dégraissage cet été, le FC Barcelone pourrait enregistrer le départ de Jean-Clair Todibo très prochainement. Plus encore, le départ du jeune défenseur français pourrait même intervenir dès ce samedi.

Après une saison 2019/2020 des plus délicates, le FC Barcelone a décidé de procéder à un profond renouvellement de son effectif cet été afin de remonter la pente. Dans cette optique, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Luis Suarez et Nelson Semedo ont quitté le club catalan cet été. Pour autant, le Barça n’en aurait toujours pas fini avec son opération dégraissage dans la mesure où Samuel Umtiti et Jean-Clair Todibo sont également annoncés sur le départ. Et concernant l’ancien toulousain prêté à Schalke 04 en deuxième partie de l’exercice 2019/2020, il se pourrait que son envol soit plus proche que jamais de se réaliser.

Fulham pousse pour Jean-Clair Todibo !