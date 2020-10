Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le flou règne pour l’avenir d’Ousmane Dembélé !

Publié le 3 octobre 2020 à 12h30 par Hadrien Grenier

Si le FC Barcelone a assuré ce vendredi par la voix de son directeur sportif qu’il n’était pas prévu qu’Ousmane Dembélé s’en aille cet été, la réalité en coulisses pourrait bien être grandement différente. Et cela d’autant plus que Ronald Koeman pourrait voir d’un bon oeil la perspective d’un départ de l’international français.

Depuis son arrivée au FC Barcelone à l’été 2017 en provenance du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé n’a de cesse d’être fréquemment annoncé sur le départ du club catalan. Il faut dire que l’international français n’a jamais réussi à afficher son meilleur niveau sur la durée alors qu’il avait été recruté dans l’optique de compenser le départ de Neymar au PSG. Quoi qu’il en soit, cette fenêtre estivale des transferts 2020 ne déroge pas à la règle dans la mesure où il est de nouveau annoncé que l’ailier de 23 ans pourrait s’en aller d’ici au 5 octobre prochain. Cette fois, c’est Manchester United qui est sur le coup et qui pourrait prochainement adresser une proposition au FC Barcelone comme le 10sport.com vous l’a annoncé. Plus encore, si Ramon Planes a expliqué en conférence de presse ce vendredi qu’il ne prévoyait pas de se séparer d’Ousmane Dembélé, arguant qu’il était « convaincu qu'il passera une excellente année avec le Barça », la réalité serait différente en coulisse.

Manchester United travaillerait toujours sur le dossier !

Et pour cause, malgré ce démenti du directeur sportif du Barça, Manchester United continuerait de travailler sur le dossier d’après les informations parues ce samedi dans les colonnes de Mundo Deportivo . Selon le quotidien catalan, le club entraîné par Ole Gunnar Solskjær entretiendrait toujours le contact avec l’entourage d’Ousmane Dembélé, et cela en dépit du fait que la priorité des Red Devils demeureraient Jadon Sancho. Plus encore, le club britannique chercherait une formule à même de convaincre le FC Barcelone de laisser filer Ousmane Dembélé, chose qui ne sera certainement pas un prêt dans la mesure où ni le joueur, ni les Blaugrana , ne souhaiteraient un départ sous cette forme. En tout cas, en cas de départ du Champion du Monde 2018, les pensionnaires du Camp Nou auraient la ferme intention de récupérer une grande partie de la somme qu’ils ont investi en 2017 pour le recruter. Mundo Deportivo précise en outre qu’en ces temps économiques perturbés par la pandémie de Covid-19, le salaire d’Ousmane Dembélé pourrait poser un problème à Manchester United.

Ronald Koeman favorable à un départ d’Ousmane Dembélé ?