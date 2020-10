Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’espoir a été de courte durée pour Ousmane Dembélé

Publié le 3 octobre 2020 à 6h00 par Th.B.

Manchester United explorerait la piste Ousmane Dembélé en prêt. Une option que le FC Barcelone aurait prise en considération selon la presse anglaise. Mais la vérité est tout autre.

Barré par la concurrence imposée par Antoine Griezmann et le flamboyant Ansu Fati, Ousmane Dembélé voit la concurrence lui priver d’un temps de jeu conséquent au FC Barcelone, en plus de ses récurrentes blessures. De ce fait, bien que son agent ait assuré en juin dernier que le champion tricolore ne comptait pas aller voir ailleurs, Manchester United tenterait sa chance en cette fin de mercato avec l’ailier blaugrana. The Sun a d’ailleurs confié vendredi qu’un prêt serait susceptible d’être accepté par le FC Barcelone si l’intégralité du salaire était pris en charge par les Red Devils. Mais en marge de la présentation de Sergiño Dest, le FC Barcelone a tenu un tout autre discours.

« Je suis convaincu qu'il passera une excellente année avec nous »