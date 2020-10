Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a pris une première grande décision pour Ousmane Dembélé !

Publié le 2 octobre 2020 à 17h00 par H.G.

Bien que l’avenir d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone s’écrive en pointillés ces derniers et que Manchester United aimerait l’accueillir, le club catalan n’aurait pas l’intention de laisse filer le Français à n’importe quel prix.

Après trois saisons plus que mitigées au FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait prochainement quitter le club catalan. Arrivé en 2017 afin de compenser le départ de Neymar au PSG, l’international français n’est jamais parvenu à s’imposer durablement au Barça à cause de ses blessures trop fréquentes. Ainsi, l’ancien joueur du Stade Rennais et du Borussia Dortmund serait sur le départ et verrait d'un bon oeil la possibilité de rejoindre Paul Pogba à Manchester United. De plus, comme le10sport.com vous l’a révélé, les Red Devils vont prochainement formuler une offre au FC Barcelone afin de s’attacher ses services. Toutefois, le Barça n’aurait pas l’intention de brader son joueur...

Manchester United prêt à offrir 50 M€ pour Ousmane Dembélé, mais…