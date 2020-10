Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé sur le départ ? Ronald Koeman répond !

Publié le 2 octobre 2020 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 2 octobre 2020 à 8h32

Alors qu’il intéresse fortement Manchester United, Ousmane Dembélé n’est pas entré en jeu contre le Celta Vigo ce jeudi. Une absence sur laquelle est revenu l’entraîneur du FC Barcelone à l’issue de la rencontre.

A quelques jours de la fin du mercato estival, le FC Barcelone pourrait enregistrer le départ d’Ousmane Dembélé, sacrifié pour pouvoir attirer Memphis Depay, priorité de Ronald Koeman depuis son arrivée fin août. Le champion du monde français, qui était initialement dans les plans de l’ancien sélectionneur néerlandais, souffrirait désormais de la concurrence et de l’excellent début de saison d’Ansu Fati, auteur de trois buts sur ses deux premiers matchs. Annoncé avec insistance du côté de Manchester United pour un montant compris entre 50M€ et 60M€, Ousmane Dembélé n’est pas entré en jeu jeudi soir contre le Celta Vigo, Ronald Koeman préférant Ansu Fati et Francisco Trincao. Une absence sur lequel est revenu l’ancien sélectionneur néerlandais en conférence de presse.

Un simple choix tactique pour Koeman ?