Mercato - PSG : Cavani, Thiago Silva… Le constat d’Herrera sur le niveau du PSG !

Publié le 2 octobre 2020 à 7h45 par D.M.

Selon Ander Herrera, les départs de Thiago Silva, d’Edinson Cavani et de Thomas Meunier devraient permettre aux jeunes joueurs du PSG de se montrer.

Le mercato estival a été synonyme de fin de parcours pour de nombreux joueurs du PSG. En fin de contrat avec le club parisien, Edinson Cavani, Thomas Meunier et Thiago Silva ont changé d’air cet été. Le vide laissé par le Belge a été comblé par l’arrivée d’Alessandro Florenzi, mais Thomas Tuchel espère notamment mettre la main sur un attaquant et un défenseur central avant la fin du mercato. Présent en conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur du PSG ne cachait d’ailleurs pas son désarroi et son inquiétude : « On perd trop de joueurs sans indemnité (…) C'est trop pour un club comme le PSG. Peut-on revenir en finale de la Ligue des champions avec cet effectif ? C'est du sport, tout est possible. On sait bien que pour faire la même chose, il faut aussi avoir de la chance, sans blessure. Si on reste avec ce groupe, on ne peut pas demander la même chose . »

« C’est une opportunité pour des joueurs de se montrer »