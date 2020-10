Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jusqu’au bout, Mourinho mettra des bâtons dans les roues de Leonardo

Publié le 2 octobre 2020 à 6h45 par Th.B.

En ces derniers jours du mercato, le PSG pourrait mener à bien plusieurs dossiers. Mais José Mourinho serait susceptible de faire de l’ombre dans certains d’entre eux.

Depuis le début du mercato, le PSG a perdu Edinson Cavani, Thomas Meunier, Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting notamment. Néanmoins, seuls Alessandro Florenzi et Alexandre Letellier ont débarqué à Paris. Peu, trop peu pour Thomas Tuchel qui a une nouvelle fois tiré la sonnette d’alarme en conférence de presse jeudi. Lundi, le mercato estival fermera ses portes. D’ici là, le PSG chercherait à recruter au milieu de terrain, en défense centrale ainsi qu’en attaque. Mais au vu des options disponibles sur le marché, Leonardo devra batailler avec d’autres prétendants à l’instar de Tottenham.

Mourinho et Leonardo, à la croisée des chemins