Mercato - PSG : Mourinho pourrait plomber une piste offensive de Leonardo !

Publié le 1 octobre 2020 à 22h45 par A.M.

En quête d'un avant-centre afin d'assurer le rôle de doublure de Mauro Icardi, le PSG s'intéresserait à Arkadiusz Milik. Mais Tottenham est également dans le coup.

D'ici la fin du mercato, le Paris Saint-Germain cherche encore à se renforcer dans différents secteurs de jeu, notamment au poste d'avant-centre afin de compenser les départs d'Edinson Cavani et d'Eric Maxim Choupo-Moting. Dans cette optique, plusieurs pistes sont envisagées à l'image de celle menant à Arkadiusz Milik. « La direction de Naples a téléphoné au Paris Saint-Germain et à l' Atletico Madrid pour proposer l'attaquant polonais Arkadiusz Milik. Les évaluations sont en cours, mais c'est plus non que oui », assurait ainsi le journaliste de la Rai , Ciro Venerato. Mais dans ce dossier, la concurrence se mobilise.

José Mourinho s'intéresse à Arkadiusz Milik