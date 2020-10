Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En attaque, Leonardo ne pense pas qu’à Diego Costa…

Publié le 1 octobre 2020 à 6h45 par Th.B.

Diego Costa serait une possibilité prise en considération pour le PSG en quête d’un élément offensif supplémentaire, mais elle ne serait clairement la seule.

D’ici la fin du mercato qui clôturera ses portes le lundi 5 octobre prochain, le PSG devrait opérer quelques changements au niveau de son effectif, aussi bien au niveau des départs des arrivées. Au rayon des potentiels renforts, un attaquant serait susceptible d’être recruté et As a évoqué la piste Diego Costa mercredi. L’attaquant espagnol pourrait être amené à quitter l’Atletico de Madrid, ce qui laisserait un boulevard à Edinson Cavani. Mais le buteur des Colchoneros ne serait pas l’unique possibilité du PSG.

« La direction de Naples a téléphoné au Paris Saint-Germain »