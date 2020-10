Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait rendre un grand service à... Edinson Cavani !

Publié le 1 octobre 2020 à 4h00 par A.M.

En quête d'un nouvel avant-centre, le PSG étudierait l'option Diego Costa, ce qui pourrait permettre à Edinson Cavani de rejoindre l'Atlético de Madrid.

D'ici le 5 octobre, les chantiers ne manquent pas pour Leonardo qui cherche à renforcer au moins trois postes. Le directeur sportif du PSG sera donc en quête d'un défenseur central, d'un milieu de terrain et d'un attaquant de complément d'ici lundi soir, date à laquelle le mercato fermera ses portes. Et pour la doublure de Mauro Icardi, le club de la capitale se serait notamment renseignée sur Diego Costa, barré par l'arrivée de Luis Suarez à l'Atlético de Madrid.

En recrutant Diego Costa, le PSG ouvrirait la porte de l'Atlético à Cavani