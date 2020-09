Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo pour ces deux pistes défensives ?

Publié le 1 octobre 2020 à 0h45 par La rédaction

En quête de renforts pour sa défense, Leonardo a exploré de nombreuses pistes. Parmi celles-ci le latéral de la Juventus Mattia De Sciglio et celui de Chelsea, Emerson Palmieri. Alors que les deux clubs évoquaient un échange, cela ne devrait pas se faire.

À quelques jours de la fin du mercato, le temps presse pour Leonardo ! Le Paris Saint-Germain n’a encore enregistré que deux renforts, avec Alessandro Florenzi et Alexandre Letellier. Pourtant, le besoin sont là, notamment au poste de latéral gauche après la blessure longue durée de Juan Bernat. Dans cette optique, le club de la capitale se serait penché sur Alex Telles et Emerson Palmieri, mais aussi Mattia De Sciglio, capable d’évoluer à droite comme à gauche. Les deux derniers cités sont poussés vers la sortie, à tel point que Chelsea et la Juventus auraient envisagé un échange entre les deux joueurs.

Chelsea contre l'opération