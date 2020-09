Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux pistes de Leonardo... compromises d’un seul coup ?

Publié le 29 septembre 2020 à 22h45 par A.C.

La Juventus pourrait couper l’herbe sous les pieds de Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain.

La grave blessure de Juan Bernat pourrait chambouler les plans du Paris Saint-Germain. En effet, Leonardo recherche un latéral gauche... même si Thomas Tuchel n’en voit pas vraiment l’utilité. « La blessure de Juan Bernat est très grave pour nous parce que c'est un joueur clé » expliquait le coach du PSG. « Mais en même temps, on a Layvin (Kurzawa), qui est malheureusement suspendu pour le moment, Mitchel Bakker et Abdou Diallo sur ce poste. Donc ce n'est pas la priorité de recruter un joueur juste pour ce poste-là ». Plusieurs sources assurent que Leonardo aurait deux internationaux italiens dans le viseur. Le premier est Mattia de Sciglio de la Juventus, qui a été plusieurs fois proche du PSG au cours de la dernière saison. Le second est Emerson Palmieri, pas vraiment dans les plans de Frank Lampard à Chelsea.

La Juve prépare un échange De Sciglio-Emerson Palmieri