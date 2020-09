Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marcin Bulka s’enflamme après sa prolongation avec le PSG !

Publié le 30 septembre 2020 à 0h45 par T.M.

Prêté à Carthagène, Marcin Bulka a également prolongé jusqu’en 2025 avec le PSG. Un énorme plaisir pour le Polonais.

Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, Marcin Bulka a bien été prolongé avant d’être prêté par le PSG. Ainsi, cette saison, le Polonais évoluera en deuxième division espagnole, avec Carthagène. L’été prochain, l’ancien de Chelsea reviendra dans la capitale avec l’objectif d’avoir enfin une réelle carte à jouer et la direction parisienne semble avoir confiance en lui, en témoigne la signature de son nouveau contrat jusqu’en 2025. Bulka ne partira donc pas libre l’été prochain alors qu’il entrait dans la dernière année de son bail. Et après cette signature, le Parisien était bien évidemment heureux.

« Un énorme honneur »