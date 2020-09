Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Face à Mourinho, Thomas Tuchel aurait un gros avantage !

Publié le 29 septembre 2020 à 23h15 par T.M.

Travaillant sur l’arrivée d’Antonio Rüdiger au PSG, Thomas Tuchel serait toutefois concurrencé par José Mourinho et Tottenham. Il n’empêche que pour le joueur de Chelsea, c’est bien le technicien allemand qui pourrait avoir l’avantage. Explications.

A quelques jours de la fin du mercato, le PSG n’a toujours pas remplacé Thiago Silva. Un problème que Thomas Tuchel aurait décidé de prendre en main pour le régler. Ainsi, pour étoffer son arrière garde, l’entraîneur allemand aurait décroché son téléphone. Selon les dernières informations de RMC , l’entraîneur du PSG aurait ainsi appelé Antonio Rüdiger (Chelsea) pour tenter de le convaincre de le rejoindre dans la capitale. Mais il faudra également se mettre d’accord avec les Blues qui réclameraient un transfert sec quand Leonardo ne pourrait proposer qu’un avec option d’achat. Et il faut aussi se méfier de la concurrence puisque José Mourinho serait désormais intéressé par une arrivée de Rüdiger à Tottenham.

Avantage PSG ?