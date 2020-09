Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un milieu de terrain déterminé à snober Leonardo !

Publié le 30 septembre 2020 à 17h45 par T.M.

Bel et bien sur les tablettes du PSG, Radja Nainggolan aurait toutefois d’autres idées pour la suite de sa carrière.

Au PSG, Thomas Tuchel attend toujours un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant d’ici la fin du mercato. Leonardo a donc du pain sur la planche pour cette dernière semaine du marché des transferts. Le directeur sportif parisien se démène ainsi et multiplie les pistes pour trouver l’heureux élu. Dans le gros chantier de l’entrejeu, les joueurs ciblés sont d’ailleurs nombreux à l’instar de Tiémoué Bakayoko ou encore Jorginho, tous les deux pensionnaires de Chelsea. Mais Leonardo ne manque pas de toujours continuer à regarder du côté de la Serie A. Et dernièrement, il avait notamment été question d’un intérêt pour Radja Nainggolan, qui n’entre pas forcément dans les plans d’Antonio Conte à l’Inter Milan.

Priorité à Cagliari ?