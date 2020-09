Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie du clan Jorginho sur l'intérêt de Leonardo !

Publié le 29 septembre 2020 à 8h15 par B.C.

Toujours en quête de renforts avant la fin du mercato, Leonardo aurait activé la piste Jorginho. Cependant, dans l'entourage du joueur de Chelsea, on ne semble pas au courant de l'intérêt du PSG.

À quelques jours de la fin du mercato, Leonardo s'active pour attirer plusieurs joueurs au PSG afin de pallier les nombreux départs de l'été. Et ce dimanche, une nouvelle piste parisienne a été révélée dans les médias. Selon la chaîne Téléfoot, les contacts auraient été noués entre le PSG et Chelsea pour Jorginho. Alors qu'il serait déjà en discussion avec les Blues pour Tiémoué Bakayoko et Antonio Rüdiger, Leonardo espérerait également récupérer l'ancien joueur du Napoli sous la forme d'un prêt. Cependant, ce dossier semble relancé avec les dernières informations du Parisien .

« Nous n'avons eu aucun contact avec le PSG »