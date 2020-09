Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva garde son départ en travers de la gorge !

Publié le 29 septembre 2020 à 4h45 par T.M.

Aujourd’hui à Chelsea, Thiago Silva aurait bien aimé continuer au PSG. Un départ à propos duquel il garde une certaine rancoeur.

Ce dimanche, Thiago Silva faisait ses grands débuts en Premier League avec Chelsea. En effet, après 8 ans passés au PSG, le Brésilien a filé vers les Blues, lui qui était arrivé à la fin de son contrat. Initialement, Leonardo n’avait en effet pas voulu conserver son compatriote, souhaitant donner un coup de jeune à l’effectif de Thomas Tuchel. Le directeur sportif du PSG est finalement revenu sur sa décision après la finale de la Ligue des Champions, mais cela était déjà trop tard, Thiago Silva avait réglé son départ vers les Blues. Une gestion clairement critiquée par le principal intéressé.

« Leo a fait ça de façon maladroite et précipitée »