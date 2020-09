Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva en rajoute une couche sur son départ pour Chelsea !

Publié le 28 septembre 2020 à 20h45 par T.M.

Arrivé à la fin de son contrat avec le PSG, Thiago Silva a donc filé du côté de Chelsea. Un choix sur lequel est revenu le nouveau protégé de Frank Lampard.

Cet été, une page s’est tournée au PSG avec le départ de Thiago Silva. Arrivé en 2012, le Brésilien était l’un des visages du projet QSI. Toutefois, souhaitant rajeunir l’effectif de Thomas Tuchel, Leonardo avait fait le choix de ne pas prolonger son compatriote. Une position sur laquelle il était revenu après la Ligue des Champions, mais cela était déjà trop tard. Malgré la possibilité de rester au PSG, Thiago Silva avait d’ores et déjà donné son accord à Chelsea. A l’intersaison, le défenseur central de 36 ans a donc rejoint l’effectif de Frank Lampard du côté de Londres.

« Une source de grande fierté »