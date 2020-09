Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Cavani, Thiago Silva accuse aussi Leonardo !

Publié le 28 septembre 2020 à 16h15 par T.M.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Edinson Cavani est parti libre le 30 juin du club de la capitale. Une gestion pas vraiment comprise par Thiago Silva.

A 33 ans, Edinson Cavani est aujourd’hui libre de s’engager où il le souhaite. Cela fait depuis le 30 juin que l’Uruguayen est d’ailleurs dans cette situation. En effet, le Matador n’a pas souhaité prolonger de quelques semaines avec le PSG pour disputer la fin de la Ligue des Champions. Leonardo ne lui ayant pas donné de nouveau contrat, souhaitant ainsi passer à autre chose, Edinson Cavani s’est par conséquent retrouver libre. La belle histoire entre le PSG et le meilleur buteur de son histoire s’est donc terminée de manière compliquée. A ce sujet, Thiago Silva n’a d’ailleurs pas manqué de pointer du doigt Leonardo.

« Je le dis pour que le club progresse et ne commette plus ce genre d'erreurs à l'avenir »