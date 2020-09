Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva pousse un coup de gueule contre Leonardo !

Publié le 28 septembre 2020 à 15h15 par T.M.

Cet été, Thiago Silva a donc quitté le PSG pour Chelsea. Un départ pas forcément apprécié par le Brésilien, qui n’a pas hésité à s’en prendre à Leonardo.

A 36 ans, Thiago Silva a débuté ce dimanche son nouveau chapitre en Premier League. En effet, désormais, le Brésilien est un joueur de Chelsea après avoir passé 8 ans sous le maillot du PSG. La page s’est finalement tournée cet été suite à la finale de la Ligue des Champions. Alors que le défenseur central avait prolongé de quelques mois pour terminer la campagne européenne, il a vu Leonardo arriver beaucoup trop pour lui offrir un nouveau contrat. Le directeur sportif, qui n’avait pas prévu de prolonger Thiago Silva, s’y est donc pris trop tard puisque le Brésilien avait déjà signé avec Chelsea. De quoi donner d’énormes regrets au principal intéressé, qui n’a pas hésité à le faire savoir, pointant alors du doigt Leonardo.

« Une situation qui m’a énervé »