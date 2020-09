Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ d’une pépite de Villas-Boas réglé ?

Publié le 28 septembre 2020 à 14h45 par T.M.

N’ayant jamais encore eu sa chances avec les professionnels à l’OM, Abdallah Mohamed Abdallah pourrait aller découvrir le haut niveau loin du Vélodrome à l’occasion de ce mercato estival.

Ces dernières saisons, l’OM a eu du mal à faire émerger des pépites de son centre de formation. Une tendance qui est en train de s’inverser. Alors que Maxime Lopez et Boubacar Kamara sont désormais bien intégrés dans l’effectif d’André Villas-Boas, une génération prometteuse pousse également derrière. Ces derniers mois, l’OM s’est d’ailleurs empressé de faire signer pro ses pépites pour ne pas les perdre, bien que certaines soient parties comme Isaac Lihadji et Niels Nkounkou. Mais reste désormais à intégrer ces talents au groupe de Villas-Boas afin de leur donner leur chance. Toutefois, face à la difficulté d’avoir du temps de jeu avec les Phocéens, la solution pourrait passer par un prêt et certains l’auraient bien compris.

Direction la Belgique pour Abdallah ?