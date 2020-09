Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les conditions de l’arrivée de Depay sont fixées !

Publié le 28 septembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Alors que Luis Suarez a quitté le club, le FC Barcelone n’est pour le moment pas parvenu à lui trouver un successeur. Ciblé depuis plusieurs semaines, la piste menant à Memphis Depay ne serait finalement pas tombée à l’eau

Indésirable dès l’arrivée de Ronald Koeman au FC Barcelone, Luis Suarez s’est récemment engagé avec l’Atletico de Madrid, laissant ainsi une place de libre en attaque, chantier prioritaire de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas depuis son arrivée. Malgré les nombreux départs et la récente vente de Nelson Semedo, le budget du FC Barcelone serait encore relativement limité, et les dirigeants catalans ne pourront probablement pas concrétiser tous leurs objectifs, alors que les Blaugrana sont sur le point de signer Sergino Dest et visent toujours Eric Garcia. Après l’échec de Lautaro Martinez, la piste menant à Memphis Depay semblait elle aussi avoir été abandonnée. Toutefois, le transfert de l’international néerlandais de l’OL serait encore d’actualité.

Un échange comme seule issue ?

Ainsi, selon les informations de Gabriel Sans, journaliste pour Mundo Deportivo, le FC Barcelone disposerait d’un budget relativement limité, et n’aurait actuellement pas les moyens de répondre aux exigences de l’Olympique Lyonnais pour s’attacher les services de Memphis Depay. Seul un échange pourrait rouvrir la possibilité d’une arrivée de l’international néerlandais en Catalogne. Le favori pour un échange est Samuel Umtiti, que l’OL cible depuis plusieurs jours. Le journaliste espagnol affirme que les deux clubs travaillent sur un échange depuis déjà plusieurs semaines.