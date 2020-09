Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enfin une offre pour Memphis Depay ? La réponse d’Aulas !

Publié le 28 septembre 2020 à 9h30 par La rédaction

Considéré comme une priorité par Ronald Koeman, Memphis Depay est toujours un joueur de l’Olympique Lyonnais. Alors que la fin du mercato approche, Jean-Michel Aulas l’assure, il n’a reçu aucune offre du FC Barcelone pour son capitaine.

Depuis le début du mercato, Ronald Koeman peine à attirer les joueurs qu’il a dans le viseur. Faute de moyens, le FC Barcelone n’a pu encore lui offrir une de ses priorités, même si le latéral droit Sergiño Dest devrait poser ses valises en Catalogne très prochainement. Outre l’échec dans le dossier Wijnaldum, l’entraîneur néerlandais avait également émis le souhait de récupérer Memphis Depay, en fin de contrat dans un an à l’Olympique Lyonnais. Les Gones , disposés à le voir partir, ont toutefois proposé une prolongation avec un contrat en or à la clé à leur capitaine.

Toujours pas d’offre sur la table de l’OL