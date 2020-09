Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman ne lâche rien pour Memphis Depay !

Publié le 26 septembre 2020 à 9h30 par A.D.

Alors que Luis Suarez a rejoint l'Atlético, le Barça songerait à Memphis Depay pour le remplacer. Très apprécié par Ronald Koeman, l'attaquant de l'OL serait aujourd'hui en pole position pour rejoindre le FC Barcelone.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Memphis Depay serait de plus en plus incertain. Alors qu'il a lancé une énorme révolution, le FC Barcelone s'est déjà séparé d'Ivan Rakitic (FC Séville), de Nelson Semedo (Wolverhampton) et de Luis Suarez (Atlético). Pour pallier le départ de son ex-numéro 9, le Barça aurait déjà identifié plusieurs profils, dont Memphis Depay. En fin de contrat en juin 2021 avec l'OL, le buteur néerlandais serait actuellement en pole position pour rejoindre les rangs du FC Barcelone cet été.

Memphis Depay, la priorité de Ronald Koeman ?