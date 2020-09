Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme révélation d’Aulas sur l’avenir de Memphis Depay !

Publié le 24 septembre 2020 à 21h00 par T.M.

Annoncé avec insistance au FC Barcelone, Memphis Depay est toujours désiré à l’OL. Jean-Michel Aulas a révélé lui avoir fait une énorme offre pour prolonger.

C’est désormais officiel, Luis Suarez a quitté le FC Barcelone pour l’Atlético de Madrid. N’entrant pas dans les plans de Ronald Koeman, l’Uruguayen s’en est allé. Et pour le remplacer, le nouvel entraîneur catalan a une idée bien précise en tête. En effet, cela fait désormais plusieurs jours que Memphis Depay est annoncé comme la priorité de son ancien sélectionneur national. A un an de la fin de son contrat à l’OL, le Néerlandais est donc à un moment charnière. Rejoindra-t-il le FC Barcelone dans les prochains jours ? Depay aurait en tout cas une offre de prolongation chez les Gones entre les mains.

« Une belle proposition »