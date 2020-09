Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Lautaro Martinez à nouveau relancé ?

Publié le 24 septembre 2020 à 20h00 par La rédaction

Longtemps focalisé sur l’arrivée de Lautaro Martinez, le Barça semblait avoir jeté l’éponge, faute de moyens. Mais avec la vague de départ actuelle, les Catalans reviendraient à la charge.

Le FC Barcelone commence à y voir plus clair dans son mercato ! Les indésirables, poussés vers la sortie par Ronald Koeman ont presque tous quitté la Catalogne. Ces derniers jours, les départ d’Arturo Vidal vers l’Inter Milan, de Nelson Semedo vers Wolverhampton et de Luis Suarez vers l’Atletico Madrid ont donné de l'air aux Blaugrana. Désormais, le mot d’ordre est donc au recrutement ! Alors que Sergiño Dest est annoncé en approche, une offre serait enfin en préparation pour Memphis Depay. Et le FC Barcelone pourrait être encore plus ambitieux !

Lautaro de nouveau dans le viseur