Mercato - Barcelone : Memphis Depay a lâché une énorme confidence sur son avenir !

Publié le 24 septembre 2020 à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 24 septembre 2020 à 12h33

Annoncé comme étant l’une des grandes priorités de Ronald Koeman au FC Barcelone, Memphis Depay semble finalement bien parti pour rester à l’OL comme il l’aurait lui-même confié à certains de ses coéquipiers.

Depuis sa nomination sur le banc du FC Barcelone en lieu et place de Quique Sétien, Ronald Koeman a donné un sérieux accent hollandais à son recrutement. En effet, le technicien catalan a coché les noms de Georginio Wijnaldum et Sergiño Dest, jeune pépite américaine de l’Ajax Amsterdam, pour renforcer le Barça. Mais dans le secteur offensif, c’est surtout le nom de Memphis Depay qui revient avec insistance pour le Barça, d’autant que l’attaquant néerlandais n’a plus qu’une seule année de contrat avec l’OL et semblait déterminé à changer d’air cet été. Mais tout semble relancé dans ce dossier…

Depay parti pour rester ?

L’Equipe fait le point sur l’évolution du feuilleton Memphis Depay dans ses colonnes du jour, et selon le quotidien sportif, l’ancien attaquant de Manchester United pourrait finalement revoir ses plans. En effet, alors qu’il sera libre de s’engager où il le souhaite dans un an avec une prime à la signature XXL à la clé, Depay se verrait finalement rester à l’OL pour y honorer sa dernière année de contrat. Mieux encore, il aurait récemment confié à certains proches du vestiaire qu’il serait toujours au club dans les prochains mois. En clair, le FC Barcelone devrait finalement avoir du mal à déloger Memphis Depay de l’OL, même s’il semble désormais avoir les éléments en main pour débloquer le dossier.

