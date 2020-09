Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane passe à l'action pour doubler le PSG dans le dossier Camavinga !

Publié le 24 septembre 2020 à 12h00 par B.C.

À seulement 17 ans, Eduardo Camavinga attire déjà la plupart des grosses écuries européennes. Alors que le PSG surveille la situation du milieu de terrain, le Real Madrid fait le forcing pour prendre la tête dans ce dossier, mais cela ne sera pas simple.

Tout va très vite pour Eduardo Camavinga. Il n'a fallu qu'une saison en Ligue 1 au milieu de 17 ans pour s'imposer comme l'un des plus grands espoirs du football européen. Un statut lui ouvrant même les portes de l'équipe de France, et cela ne va pas s'arrêter pour le joueur du Stade Rennais. S'il a récemment confirmé qu'il resterait bien en Bretagne cette saison, Eduardo Camavinga devrait vivre un été agité en 2021 puisque le Real Madrid et le PSG souhaiteraient notamment le faire venir. Des intérêts qui se confirment.

Le Real Madrid approche le clan Camavinga, mais...