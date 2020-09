Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se lance dans un nouveau dossier brûlant !

Publié le 24 septembre 2020 à 10h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Angel Di Maria n'a toujours pas prolongé son bail avec le Paris Saint-Germain ce qui risque de devenir un danger pour l'avenir de l'Argentin. Mais Leonardo a décidé de prendre les choses en main.

Contraint de voir filer Thomas Meunier, Edinson Cavani, Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting libres à l'issue de leur contrat cet été, Leonardo subit la gestion de son prédécesseur. Et s'il a pu conserver Layvin Kurzawa en le prolongeant jusqu'en 2024, le directeur sportif du PSG ne compte plus à avoir à gérer des dossiers dans l'urgence et compte donc anticiper. Cela tombe bien, plusieurs joueurs de l'effectif actuel du club de la capitale voient leur contrat arriver à échéance en juin prochain, et non des moindres. Angel Di Maria est effectivement concerné par cette situation.

Leonardo veut prolonger Di Maria