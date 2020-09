Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria a tenté un gros coup pour faire venir Lionel Messi !

Publié le 24 septembre 2020 à 8h15 par B.C. mis à jour le 24 septembre 2020 à 9h34

Désireux de quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi n'a pas manqué de propositions pour changer de club. Invité de la radio argentine ce mercredi soir, Angel Di Maria explique notamment l'avoir invité au PSG...

Lionel Messi aura incontestablement marqué ce mercato estival si particulier du fait de la crise sanitaire liée au coronavirus. Après 20 années passées en Catalogne, La Pulga a informé ses dirigeants qu'il souhaitait quitter le FC Barcelone librement en utilisant une clause dans son contrat. Un scénario rapidement écarté par Josep Maria Bartomeu, qui attendait pas moins de 700M€ pour sa star, soit le montant de sa clause libératoire. Bien évidemment, aucun club ne s'est positionné à ces conditions, et Lionel Messi a finalement confirmé qu'il resterait au Barça, alors qu'il entre dans sa dernière année de contrat. Plusieurs clubs étaient déjà sur les rangs pour l'accueillir, principalement Manchester City et le PSG qui ne voulaient pas passer à côté d'une telle occasion. Leonardo avait d'ailleurs confirmé avoir été tenté par l'opération Messi qui s'annonçait historique, et il n'est pas le seul dans la capitale à en avoir rêvé.

Di Maria a plaidé en faveur du PSG pour Messi