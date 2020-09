Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria fait une grosse annonce dans ce dossier chaud !

Publié le 24 septembre 2020 à 8h45 par A.M.

Bien qu'actif en sur le marché en matière de recrutement, l'OM était plutôt attendu sur le terrain des ventes. Mais pour le moment, aucun joueur n'est parti. Une situation sur laquelle se confie Pablo Longoria.

Cet été, l'Olympique de Marseille était très attendu sur le marché. Et pour cause, en proie à d'importants soucis financiers, le club phocéen devait vendre afin d'équilibrer ses comptes. Avec un recrutement malin et sans dépenser le moindre centime en indemnité de transfert, l'OM confirmait cette tendance. C'est ainsi que Pape Gueye et Yuto Nagatomo ont débarqué libre tandis que Leonardo Balerdi a été prêté. Cependant, Marseille s'apprête à lâcher 12M€ pour recruter Luis Henrique sans que se profile la moindre vente pour le moment. Grégory Sertic et Isaac Lihadji sont partis libres, mais jusque-là, l'OM n'a récupéré aucune indemnité de transferts bien que des joueurs comme Morgan Sanson ou Duje Caleta-Car soient convoités et possèdent une belle valeur marchande. Une situation qui interpelle compte tenu du fait qu'il paraissait indispensable pour les Marseillais de vendre cet été. Mais Pablo Longoria ne s'affole pas.

«Je ne veux pas faire croire que nous sommes un club désespéré»