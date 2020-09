Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut faire coup double au milieu !

Publié le 24 septembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors que le mercato estival fermera ses portes le 5 octobre prochain, Leonardo compte frapper fort sur le marché des milieux de terrain. Et le directeur sportif du PSG prévoirait de recruter Tiémoué Bakayoko ainsi que Marcelo Brozovic.

Force est de constater que la crise financière causée par le Covid-19 n’a pas fait les affaires du PSG. Bien au contraire, avec la réalité économique actuelle, le club de la capitale n’a pas pu être en mesure d’avancer ses pions comme il l’entendait sur le marché. Résultat ? Seul Alessandro Florenzi a déposé ses valises au PSG, sous la forme d’un prêt avec une option d’achat non obligatoire. Nouvelle priorité de Leonardo pour le poste du milieu de terrain, Tiémoué Bakayoko devait débarquer via une opération similaire. Un prêt payant de 5M€ et une option de 40M€, voici les demandes de Chelsea.

Brozovic et Bakayoko ?