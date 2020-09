Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo accélère pour boucler un nouveau renfort !

Publié le 23 septembre 2020 à 19h45 par B.C.

Alors qu'il souhaite à tout prix recruter un milieu de terrain avant la fin du mercato, Leonardo aurait bel et bien passé la seconde pour boucler l'arrivée de Tiémoué Bakayoko. Un rendez-vous serait prévu dans les prochains jours pour avancer le dossier.

Malgré tous les départs cet été, le PSG est jusqu'ici resté assez inactif sur le marché des transferts. Outre les arrivées de Mauro Icardi et Sergio Rico, déjà prêtés la saison dernière, et d'Alessandro Florenzi, aucun joueur n'est venu renforcer l'effectif parisien. Pourtant, Leonardo attend du monde. L'Italo-brésilien compte notamment mettre la main sur un milieu de terrain avant le 5 octobre prochain, et ça avance. Dès le mois d'avril, le 10 Sport vous révélait l'intérêt du club de la capitale pour Tiémoué Bakayoko, même si d'autres pistes étaient privilégiées, dont celle menant à Sergej Milinkovic-Savic. Mais compte tenu de l'enveloppe mercato dont il dispose, Leonardo aurait décidé de se focaliser sur l'international français de Chelsea qui serait proche du PSG. Une tendance qui se confirme.

Bakayoko, ça avance