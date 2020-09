Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça chauffe pour le prochain renfort de Leonardo !

Publié le 23 septembre 2020 à 14h45 par A.M. mis à jour le 23 septembre 2020 à 14h49

Toujours bien décidé à renforcer son entrejeu, Leonardo semble avoir fait de Tiémoué Bakayoko sa priorité d'ici la fin du mercato. C'est en tout cas la piste la plus chaud du PSG pour le moment.

D'ici le 5 octobre prochain, date de la fermeture du mercato, Leonardo a encore du pain sur la planche. Et pour cause, alors qu'Alessandro Florenzi a été prêté avec une option d'achat, le PSG souhaite encore attirer un défenseur central, un attaquant de complément et surtout un milieu de terrain. Pour ce dossier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Leonardo avait activé la piste menant à Tiémoué Bakaoyoko. Entre temps, le directeur sportif parisien a étudié d'autres profils plus importants, mais surtout plus cher. Et compte tenu de la crise sanitaire et de son impact sur les finances des clubs, Leonardo est revenu à la charge de façon très concrète pour l'ancien Monégasque.

La tendance se confirme pour Bakayoko