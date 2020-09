Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo dans le dossier Bakayoko ?

Publié le 23 septembre 2020 à 12h45 par A.M.

Alors que le PSG s'est positionné pour obtenir le prêt de Tiémoué Bakayoko, l'ancien joueur de l'AS Monaco ne serait pas opposé à l'idée de rejoindre le club parisien.

La priorité d'ici la fin du mercato sera de trouver un nouveau milieu de terrain. Leonardo prospecte depuis l'ouverture du mercato afin de dénicher la perle rare et surtout, sans débourser une somme trop importante. Dans cette optique, la priorité du directeur sportif du PSG se nomme Tiémoué Bakayoko. Le milieu de terrain n'entre plus dans les plans de Frank Lampard et après avoir été prêté à l'AC Milan et à l'AS Monaco, il est encore une fois poussé au départ par les Blues qui ont besoin de vendre et d'alléger sa masse salariale après leur recrutement XXL.

Bakayoko très intéressé par le PSG ?