Mercato - PSG : Gros coup de froid dans le dossier Alli !

Publié le 23 septembre 2020 à 7h45 par Th.B.

Option plausible pour le PSG en cette fin de mercato atypique, Dele Alli ne disposerait pas d’un bon de sortie de la part de la direction de Tottenham qui compterait sur lui pour cette saison.

À l’instar de Harry Kane, Dele Alli (24 ans) dispose d’un long contrat avec Tottenham puisqu’il est lié au club londonien jusqu’en juin 2024. Néanmoins, sa récente méforme combinée aux choix de José Mourinho de ne pas le retenir dans son groupe lors des deux dernière sorties des Spurs ont engendré des rumeurs sur son avenir. Selon The Daily Telegraph , le milieu de Tottenham irait voir ailleurs si son statut n’évoluait pas. Une aubaine pour le PSG, puisque le club de la capitale s’intéresserait à son profil selon divers médias. Mais qu’en est-il de la position de Tottenham sur ce dossier ?

Tottenham pas vendeur pour Dele Alli