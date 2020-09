Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Luis Suarez est impossible !

Publié le 23 septembre 2020 à 4h30 par T.M.

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Luis Suarez se cherche actuellement un nouveau club. Une destination qui ne sera toutefois pas le PSG.

A 33 ans, Luis Suarez n’entre pas dans les plans de Ronald Koeman, qui révolutionne actuellement le FC Barcelone. Poussé vers la sortie, l’Uruguayen doit désormais se trouver un point de chute. Après avoir vu la piste menant à la Juventus, le Pistolero doit trouver une nouvelle destination. Ces dernières heures, c’est du côté de l’Atlético de Madrid que Suarez était envoyé. Il y a quelques jours, Le 10 Sport vous révélait également que le PSG était également intéressé par le joueur du FC Barcelone, réclamé en particulier du coté de Doha. Un désir qui ne pourrait toutefois pas pouvoir être assouvi.

Un accord Bartomeu-Suarez !