Mercato - OM : Cette grande révélation sur la recherche d'un attaquant !

Publié le 22 septembre 2020 à 12h45 par A.M.

Alors que Luis Henrique devrait prochainement débarquer à l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas avait visiblement d'autres noms en tête pour renforcer son attaque.

« C'est un petit joueur de 18-19 ans qui va arriver pour travailler, qui peut jouer dans les trois positions d'attaque, ce n'est pas un attaquant de référence. C'est une pépite comme vous le dites souvent (...) Son nom n'est jamais sorti dans les médias ». Dimanche soir, André Villas-Boas révélait que l'Olympique de Marseille tenait enfin son nouvel attaquant. Il s'agit de Luis Henrique (18 ans) qui va débarquer en provenance de Botafogo. Un profil qui correspond à un celui d'un jeune talent prometteur qu'il va falloir faire progresser afin d'envisager une plus-value à la revente dans à moyen terme. Toutefois, il s'agirait d'un choix de Pablo Longoria et non de l'entraîneur de l'OM.

Villas-Boas et Longoria n'ont pas les mêmes noms