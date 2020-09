Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le recrutement d'André Villas-Boas est-il terminé ?

Publié le 22 septembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Ce dimanche, André Villas-Boas a annoncé l'arrivée prochaine d'un attaquant, qui devrait être Luis Henrique. Mais d'après vous, doit-on encore s'attendre à du mouvement après le transfert du Brésilien ?

On craignait le pire pour l'Olympique de Marseille dès l'ouverture du mercato estival. Avec ses finances dans le rouge, le club phocéen devait malgré tout se montrer actif pour renforcer un effectif jugé trop léger la saison dernière, alors que l'OM va retrouver la Ligue des champions dans les prochaines semaines. Et André Villas-Boas est en passe de remporter son pari. L'entraîneur portugais a jusqu'ici conservé ses meilleurs éléments tout en injectant du sang neuf dans son équipe. Pape Gueye et Yuto Nagatomo sont arrivés libres de tout contrat tandis que Leonardo Balerdi est venu en prêt depuis le Borussia Dortmund. Et dans les prochaines heures, c'est l'attaquant tant recherché par AVB qui devrait poser ses valises sur la Canebière.

Une nouvelle recrue après l'attaquant annoncé par Villas-Boas ?