Mercato - OM : Longoria a bien réservé une énorme surprise !

Publié le 22 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

En quête d’un nouvel attaquant, l’OM va s’attacher les services de Luis Henrique dont le nom n’avait jamais fuité jusque-là. Une belle surprise réservée par Pablo Longoria.

« C'est un petit joueur de 18-19 ans qui va arriver pour travailler, qui peut jouer dans les trois positions d'attaque, ce n'est pas un attaquant de référence. C'est une pépite comme vous le dites souvent (...) Son nom n'est jamais sorti dans les médias ». Après le match nul concédé face au LOSC dimanche soir (1-1), André Villas-Boas a révélé que l'OM tenait enfin son attaquant tant recherché sans en dévoiler le nom, assurant toutefois que ce serait une surprise. Et effectivement, Pablo Longoria avait bien travaillé dans l'ombre.

Longoria a pris tout le monde de court avec Luis Henrique