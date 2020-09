Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier départ se confirme sérieusement !

Publié le 22 septembre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que l’Olympique de Marseille doit toujours vendre, Christopher Rocchia aurait des touches en Ligue 1 et à l’étranger.

« L'entrée de Rocchia ? C'est pour qu'il y ait un peu d'intensité dans la profondeur. On lui a donné sa chance. C'est un pur latéral gauche. Il a donné cette profondeur. Saif (Khaoui) est lui un milieu. Il était très déçu, car je l'ai souvent utilisé dans cette position et aujourd'hui, j'ai préféré Chris (Rocchia). Mais on cherche pour Rocchia une sortie ». Il y a quelques jours, André Villas-Boas confirmait que l'OM cherchait à se séparer de Christopher Rocchia. Et le jeune défenseur gauche pourrait bien être la première vente estivale du club phocéen puisque Mathieu Grégoire confirme que plusieurs clubs sont intéressés.

Rocchia a des touches en L1