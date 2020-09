Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ bientôt bouclé par Pablo Longoria ?

Publié le 22 septembre 2020 à 1h00 par B.C.

N'entrant pas dans les plans d'André Villas-Boas pour cette nouvelle saison, Christopher Rocchia devrait prochainement quitter l'OM.

Malgré son entrée face à l'ASSE (0-2) jeudi, Christopher Rocchia ne devrait pas s'éterniser du côté de l'OM. En effet, André Villas-Boas avait confirmé en conférence de presse après le match que le latéral gauche de 22 ans allait très probablement quitter le club phocéen avant la fermeture du marché des transferts : « L'entrée de Rocchia ? C'est pour qu'il y ait un peu d'intensité dans la profondeur. On lui a donné sa chance. C'est un pur latéral gauche. Il a donné cette profondeur. Saif (Khaoui) est lui un milieu. Il était très déçu, car je l'ai souvent utilisé dans cette position et aujourd'hui, j'ai préféré Chris (Rocchia). Mais on cherche pour Rocchia une sortie ». Et ce ne serait qu'une question de temps avant de voir Rocchia partir.

Nîmes et La Gantoise surveillaient Rocchia