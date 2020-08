Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ déjà acté par André Villas-Boas !

Publié le 26 août 2020 à 13h15 par T.M.

Pour le moment, l’OM n’an enregistré aucun départ. Il n’empêche que plusieurs joueurs sont annoncés partant et André Villas-Boas en pousserait d’ailleurs certains vers la sortie.

Après avoir déjà enregistré deux renforts en la personne de Pape Gueye et Leonardo Balerdi, André Villas-Boas espérerait encore deux recrues à l’OM. Mais sur la Canebière, il va désormais également falloir se pencher sur la question des départs afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Pour le moment, aucun joueur n’a fait ses valises, mais cela pourrait prochainement s’accélérer et le mercato est encore (il fermera ses portes le 5 octobre). Alors que Maxime Lopez est toujours annoncé vers le FC Séville, Morgan Sanson se rapprocherait lui de la Premier League. Une liste de départs à laquelle il faudra également ajouter le nom de Christopher Rocchia, non désiré par André Villas-Boas.

Rocchia poussé vers la sortie !