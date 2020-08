Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal a un objectif de rêve pour remplacer Villas-Boas !

Publié le 26 août 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il pilote une offre de rachat de l’OM, Mourad Boudjellal confie que son rêve ultime pour le poste d’entraîneur ne serait autre qu’un certain… Zinedine Zidane !

Malgré certaines tensions avec la direction de l’OM ces derniers mois, notamment sur le départ de son ami Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas a décidé de rester au club pour la saison à venir. Mais son avenir est-il assuré si l’offre de rachat de Mohamed Ayachi Ajroudi, qui est pilotée par Mourad Boudjellal, venait à être acceptée par Frank McCourt ? Interrogé dans les colonnes de La Provence mardi, Boudjellal a indiqué qu’il rêvait d’un autre entraîneur que Villas-Boas pour l’OM : Zinedine Zidane.

« Je remuerais ciel et terre pour Zidane »