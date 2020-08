Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir de cette pépite Zidane déjà tout tracé ?

Publié le 26 août 2020

Sur les tablettes de plusieurs clubs espagnols, Brahim Diaz serait également dans le viseur de l’AC Milan qui aurait passé la seconde dans ce dossier.

Depuis la fin de la Ligue des Champions, le Real Madrid peut désormais se concentrer sur le mercato estival et il y a du boulot au sein de l’effectif de Zinedine Zidane. Le coach français, avec l’appui de son président Florentino Pérez, souhaiterait réaliser un grand ménage estival à cause des difficultés financières que rencontre le club merengue . Souci, les départs ne se bousculent pas au Real Madrid. Seul Jesús Vallejo est parti en prêt et les gros dossiers comme James Rodriguez et Gareth Bale n’ont connu aucune avancée considérable ces dernières semaines. Une situation qui pourrait se décanter un peu avec l'intérêt de nombreux clubs sur le grand espoir de Zinedine Zidane, Brahim Diaz. Avec seulement six petites apparitions, l’Espagnol a besoin de se relancer et serait ciblé par de multiples équipes espagnoles mais aussi de l’AC Milan qui serait passé à l’offensive…

Multiples entretiens entre Diaz et l'AC Milan